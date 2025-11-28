Lecce panico sul regionale | pakistano sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

Completamente fuori controllo, lo straniero ha sfasciato sedili e monitor nel vagone del treno sul quale stava viaggiando, usando uno degli estintori.

Panico sul regionale: 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno - Arrestato un senza fissa dimora, che ha usato un estintore e un coltello, sottraendo alla vittima un cellulare e un tablet. Scrive lecceprima.it