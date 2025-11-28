Lecce panico sul regionale | pakistano sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completamente fuori controllo, lo straniero ha sfasciato sedili e monitor nel vagone del treno sul quale stava viaggiando, usando uno degli estintori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

lecce panico sul regionale pakistano sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

© Imolaoggi.it - Lecce, panico sul regionale: pakistano sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

Argomenti simili trattati di recente

lecce panico regionale pakistanoPanico sul regionale: 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno - Arrestato un senza fissa dimora, che ha usato un estintore e un coltello, sottraendo alla vittima un cellulare e un tablet. Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Panico Regionale Pakistano