Leao in netta crescita | la media gol parla chiaro Da lui Allegri vuole …
Milan, Rafael Leao giocherà titolare di nuovo contro la Lazio. Il portoghese è alla sua migliore partenza in attacco da molto tempo. Ecco l'analisi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Inter - Milan Primo tempo che scorre veloce tra un mancato arancione a Lautaro, gomitata netta sul volto di Gabbia, una tirata di capelli dello scorrettissimo Acerbi, che non perde mai occasione per far fallo, ai danni di Leao e una chiara ostruzione di Chivu ai - facebook.com Vai su Facebook