Le Voci di montagna del Coro Cai Cesena in scena al Cineteatro Victor
Sabato 29 novembre, alle ore 16, al Cineteatro Victor di San Vittore il coro CAI Cesena si esibirà nel concerto "Voci di Montagna", diretto da Barbara Amaduzzi. Ad accompagnare alla tastiera ci sarà il maestro Terzo Campana, e alcuni brani vedranno l'intervento del violinista Piero Raffaelli.
