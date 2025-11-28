Le voci dal corteo dello sciopero generale | Finanziaria truffa vogliamo salari dignitosi e stop alla guerra | VIDEO
"No a una finanziaria di guerra". Oggi il corteo dello sciopero generale indetto dai sindacati di base come Usb, Sgb, Cobas e Cub ha attraversato il centro di Bologna, portando in strada circa 5 mila persone. La mobilitazione ha contestato la manovra del governo, accusata di privilegiare le spese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
