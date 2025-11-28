Le strade chiuse a Roma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Sabato 29 e domenica 30 novembre in programma diversi cortei e manifestazioni (sportive e non solo) a Roma che modificheranno la viabilità. Ecco una guida utile per muoversi nella Capitale nell'ultimo fine settimana del mese. ManifestazioniSabato 29 novembre dalle 14:00 partirà un corteo da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

