Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 28 novembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 novembre 2025 Ariete Oggi Luna al primo quarto alle vostre spalle vi rende un po' capricciosi, “o tutto o niente”, vi viene da dire, del resto nello stesso segno si trovano anche Saturno e Nettuno, è un cielo che vi può rendere insoddisfatti anche se la via d'uscita c'è. La tracciano i pianeti in Sagittario, Sole e Marte, che vi suggeriscono di cercare nuove strade, lontano dai soliti giri e dai meccanismi ormai automatici e consumati dal tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
