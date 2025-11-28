Le Sinapsi di Venere al Centro Civico di Cornigliano

Nell’ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VI Medio Ponente, arriva a Cornigliano uno spettacolo concepito appositamente per quel giorno.Le Sinapsi è il nome del duo formato da Amedeo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

