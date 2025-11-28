Le Sacrestie del Duomo ultima visita guidata dell' autunno

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo appuntamento del programma autunnale della Pro Loco Faenza è programmato per sabato 29 novembre, e sarà una visita guidata dedicata alle Sacrestie del Duomo, con un focus su paramenti e corali miniati. Per gestire l'afflusso, sono previsti due turni con posti limitati: il primo alle ore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sacrestie duomo ultima visitaLe Sacrestie del Duomo, ultima visita guidata dell'autunno - L'ultimo appuntamento del programma autunnale della Pro Loco Faenza è programmato per sabato 29 novembre, e sarà una visita guidata dedicata alle Sacrestie del Duomo, con un focus su paramenti e ... Come scrive ravennatoday.it

sacrestie duomo ultima visitaLe Sacrestie del Duomo di Faenza: l’ultima visita guidata della Pro Loco - L’ultimo appuntamento del programma autunnale della Pro Loco Faenza, di sabato 29 novembre, sarà dedicato alleSacrestie del Duomo, con un focus su paramenti e corali miniati. Lo riporta ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Sacrestie Duomo Ultima Visita