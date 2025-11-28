Le responsabilità delle case d' auto
Scagliandosi contro le norme europee che hanno messo al tappeto l'industria automobilistica, John Elkann (nella foto) ha in realtà fatto emergere la grande responsabilità dell'industria, che è culturale prima che di marketing. Tra i costruttori e in tutta la filiera metalmeccanica c'è una timidezza diffusa a prendere le distanze dalle politiche ambientaliste di matrice ideologica, che perseguono un'illusoria salvezza del pianeta sacrificando ad essa il benessere degli europei. In questo senso, è come se Elkann avesse parlato per tutti. Da un lato denuncia il problema, dicendo che bisogna "risollevare l'industria automobilistica europea da quello che rischia di essere un declino irreversibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
