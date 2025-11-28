Scagliandosi contro le norme europee che hanno messo al tappeto l'industria automobilistica, John Elkann (nella foto) ha in realtà fatto emergere la grande responsabilità dell'industria, che è culturale prima che di marketing. Tra i costruttori e in tutta la filiera metalmeccanica c'è una timidezza diffusa a prendere le distanze dalle politiche ambientaliste di matrice ideologica, che perseguono un'illusoria salvezza del pianeta sacrificando ad essa il benessere degli europei. In questo senso, è come se Elkann avesse parlato per tutti. Da un lato denuncia il problema, dicendo che bisogna "risollevare l'industria automobilistica europea da quello che rischia di essere un declino irreversibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le responsabilità delle case d'auto