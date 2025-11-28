Le previsioni meteo di oggi 28 novembre ad Avellino

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità  ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

