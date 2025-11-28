Le previsioni meteo di oggi 28 novembre ad Avellino

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 28 novembre ad Avellino

Scopri altri approfondimenti

Neve in arrivo a bassa quota, weekend di inverno. Le previsioni meteo Vai su X

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/55awdne9 - facebook.com Vai su Facebook

Meteo L'Aquila: oggi nubi sparse, Sabato 29 poco nuvoloso, Domenica 30 nubi sparse - Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature comprese tra 0 e 5°C ... ilmeteo.it scrive

Previsioni Neve: arriva a bassa quota, temperature in calo da questo weekend - Venerdì segna dunque l’inizio di un quadro meteorologico decisamente invernale in vista del weekend. Riporta alphabetcity.it

Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora? - Sud sarà protagonista il maltempo con forti venti, neve e temporali. Segnala meteo.it