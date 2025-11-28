C’è una storia incominciata secoli fa, e che non è ancora giunta al termine. È quella degli ulivi centenari disseminati sul promontorio del Gargano, nel nord della Puglia. Tra l’aspra città di Carpino e il lago di Varano, famiglie di agricoltori continuano a prendersi cura degli alberi da cui nasce un “oro liquido” intenso, con sentori di mandorla e carciofo. Aromi – questi – che hanno saputo accompagnare le tradizionali (e semplici) ricette pugliesi a base di legumi e ortaggi, come fave e cicoria, pane e pomodoro o il meno noto pancotto, dove il pane è bollito assieme a patate, verdure e olive nere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le piante secolari e il loro olio sono il tesoro di molti agricoltori pugliesi