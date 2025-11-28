Le pagelle di Cesena - Modena | Adorni tradisce Gliozzi fallisce Gerli in cattedra

Modenatoday.it | 28 nov 2025

CesenaKlinsmann 7.5: un ragno al Manuzzi. Molto bravo sul rigore di Gliozzi, si riscopre assist man in occasione del gol dei suoi, chiude bene lo spazio su Defrel e va giù bene sul tiro di Gerli nella ripresa, su Caso bel colpo di reni. Nel successo di oggi c'è decisamente la sua firma.Mangraviti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

