Le pagelle di Cesena - Modena | Adorni tradisce Gliozzi fallisce Gerli in cattedra
CesenaKlinsmann 7.5: un ragno al Manuzzi. Molto bravo sul rigore di Gliozzi, si riscopre assist man in occasione del gol dei suoi, chiude bene lo spazio su Defrel e va giù bene sul tiro di Gerli nella ripresa, su Caso bel colpo di reni. Nel successo di oggi c'è decisamente la sua firma.Mangraviti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
LE PAGELLE DEI BIANCOROSSI MONZA-CESENA: 1-0 ? Monza (3-4-2-1): Thiam 7, Izzo 6,5 (dal 83’ Lucchesi s.v) Ravanelli 6,5, Carboni 7; Birindelli 6 Obiang 7,5 (dal 69’ Colombo 5,5), Pessina 7 Azzi 6,5 Colpani 6,5 (dal 61’ Ciurria 6), Mota 6,5 (dall’84’ - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Cesena - Modena | Adorni tradisce, Gliozzi fallisce. Gerli in cattedra - Il difensore e l'attaccante del Modena i peggiori della classe, decisivi i loro errori nella sconfitta per 1- Secondo modenatoday.it
Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude - Prima para il rigore su Gliozzi, poi serve l’assist a Blesa. Secondo tuttomercatoweb.com
Cesena-Modena 1-0: diretta live e risultato finale - Modena di Venerdì 28 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net