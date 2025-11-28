Le operazioni dei chirurghi di Udine proiettate live a Roma
Le operazioni dei chirurghi del Santa Maria della Misericordia di Udine arrivano a Roma, proiettate in diretta al Congresso di chirurgia dell'apparato digerente. L'edizione 2025 dell'evento, che si è svolta tra ieri e oggi, ha offerto oltre 150 interventi di chirurgia in diretta da centri di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Udine, operazione “Carta bianca”. Fatture false per oltre 50 milioni - UDINE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito dell’operazione “Carta bianca” hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 soggetti di etnia cinese, a vario ... Da iltempo.it