Le lezioni universitarie e le scoperte di scienza spiegati ai ragazzi | c' è il terzo appuntamento
Piccole grandi scoperte scientifiche spiegate ai giovani. Sabato 29 novembre è in programma il terzo appuntamento con Unijunior Ferrara. Conoscere per crescere’, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato da Unife in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna “Matematicamente” Anche quest’anno il nostro corso di supporto ad Analisi I accompagna gli studenti nella comprensione degli argomenti fondamentali e nel ritmo delle lezioni universitarie. Il prof. Diego Davoli sta già lavorando insieme ai collegiali - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna l'Università apre alle giovanissime generazioni: al via il ciclo di lezioni Unijunior - XV edizione, il ciclo di lezioni universitarie rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. Da adnkronos.com
Alla scoperta del Pianeta attraverso la scienza, l’Università di Milano-Bicocca lancia il podcast “Orizzonti di ricerca” - Dal mistero di Stonehenge alla storia climatica della Terra conservata negli archivi di ghiaccio: le sfide e le scoperte delle missioni scientifiche raccontate dalla voce di chi le vive sul campo ... Scrive adnkronos.com
Lezioni di scienze, la scommessa vinta - Questo elemento fondamentale è stato al centro della terza e ultima lezione di scienze al teatro ... Secondo rainews.it