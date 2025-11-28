Le indagini contro Yermak e l’ennesima prova della democrazia ucraina

Linkiesta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due principali agenzie nazionali anticorruzione ucraine, Nabu e Sapo, hanno perquisito alcune proprietà di Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. L’operazione rientra nelle indagini sul monopolio nucleare statale Energoatom, al centro della più grossa inchiesta per corruzione in Ucraina dall’inizio del conflitto iniziato dalla Russia. Yermak ha comunicato su Telegram di aver collaborato pienamente con gli investigatori e che i suoi legali erano presenti durante le operazioni. Ma le perquisizioni hanno alimentato le richieste di dimissioni avanzate negli ultimi giorni da una parte della società civile, mentre Zelensky ha già fatto sapere di non volerlo rimuovere in assenza di una prova di colpevolezza chiara e inequivocabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

le indagini contro yermak e l8217ennesima prova della democrazia ucraina

© Linkiesta.it - Le indagini contro Yermak, e l’ennesima prova della democrazia ucraina

Scopri altri approfondimenti

indagini contro yermak l8217ennesimaCorruzione in Ucraina: Blitz nell'ufficio di Andriy Yermak - Un'inchiesta sulla corruzione sta scuotendo l'Ucraina, coinvolgendo l'ufficio del presidente e il suo principale consigliere. Segnala notizie.it

indagini contro yermak l8217ennesimaChi è Andriy Yermak, il potente capo dello staff di Zelensky - Ecco chi è Andriy Yermak, il più fidato alleato di Zelensky e il "numero due" dell'Ucraina ... Secondo msn.com

Operazione anticorruzione in Ucraina: perquisizioni nell'ufficio del capo staff di Zelensky, Yermak - L'agenzia anticorruzione ucraina sta indagando su uno scandalo di corruzione che coinvolge la società ucraina per l'energia nucleare, con perquisizioni nella sede del capo dell'ufficio del presidente ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Indagini Contro Yermak L8217ennesima