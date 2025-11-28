Le indagini contro Yermak e l’ennesima prova della democrazia ucraina
Le due principali agenzie nazionali anticorruzione ucraine, Nabu e Sapo, hanno perquisito alcune proprietà di Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. L’operazione rientra nelle indagini sul monopolio nucleare statale Energoatom, al centro della più grossa inchiesta per corruzione in Ucraina dall’inizio del conflitto iniziato dalla Russia. Yermak ha comunicato su Telegram di aver collaborato pienamente con gli investigatori e che i suoi legali erano presenti durante le operazioni. Ma le perquisizioni hanno alimentato le richieste di dimissioni avanzate negli ultimi giorni da una parte della società civile, mentre Zelensky ha già fatto sapere di non volerlo rimuovere in assenza di una prova di colpevolezza chiara e inequivocabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
