di Giovanni Baldacci, Dino Berardocco e Alex Nicoletti L’analisi aggregata dei dati riguardanti le imprese del territorio riminese evidenzia un tessuto economico rappresentato, nel corso dell’esercizio 2024, da 121 imprese inserite in classifica, con un fatturato complessivo di circa 12,5 miliardi di euro, pari al 23% del volume d’affari totale generato dal campione delle 500 aziende analizzate. Il tessuto imprenditoriale riminese mostra un profilo economico fortemente diversificato, che combina grandi gruppi industriali (SCM Group, Gruppo Teddy, Aetna Group) ad aziende di rilevanza nazionale nei settori alimentare, nautico e servizi (Marr, Ferretti, Maggioli) ed una rete capillare di Pmi manifatturiere e di servizi orientate sia al mercato interno sia all’export. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le imprese tornano a correre Utili in crescita e bilanci più solidi