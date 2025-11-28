Le impostazioni dell’account Google indossano il Material 3 Expressive anche sul Web
Google sta distribuendo il redesign espressivo per la versione Web delle impostazioni dell'account Google che pareggiano così Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Gestione delle impostazioni e della sicurezza dell'account | Centro assistenza di Facebook - facebook.com Vai su Facebook
Le impostazioni dell’account Google indossano il Material 3 Expressive anche sul Web - Google sta distribuendo il redesign espressivo per la versione Web delle impostazioni dell'account Google che pareggiano così Android. Riporta tuttoandroid.net