Le hanno già dato la notizia Milly Carlucci la decisione della Rai nel pieno di Ballando

I prossimi mesi si preannunciano ricchi di impegni e novità per i volti più riconoscibili dell’ammiraglia Rai, in un periodo in cui il palinsesto si sta ridefinendo con progetti completamente nuovi e con la riorganizzazione della guida di alcuni programmi storici. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Carlo Conti affronterà una stagione televisiva particolarmente intensa, ben oltre la direzione del Festival di Sanremo che già da sola rappresenta una delle sfide più complesse per un conduttore di Rai Uno. Ma l’attività del presentatore non si fermerà certo alla kermesse: anzi, si allargherà a due ulteriori appuntamenti in prima serata, confermando il ruolo centrale che Conti ricopre nell’attuale strategia editoriale della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it