La Grande muraglia, le Piramidi, Petra, fino ad arrivare alla Diga di Assuan e al Canale di Panama. Per realizzare queste grandi meraviglie l’uomo ha gravemente impattato sulla natura, distruggendo foreste, deviando corsi d’acqua, alterando per sempre l’habitat e sconvolgendo flora e fauna locali. Per realizzare quelle meraviglie di cui gode l’intera umanità c’è stato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Le grandi meraviglie l’habitat violato e la Corte dei conti