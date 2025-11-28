Le cose stanno migliorando per il Nottingham Forest
2025-11-28 00:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore ha elogiato la sua squadra dopo la vittoria contro il Malmö. Il capo del Nottingham Forest, Sean Dyche, afferma che la vita sembra molto più luminosa dopo un’altra vittoria per i Tricky Trees. Giovedì sera la squadra della Premier League ha vinto 3-0 sul Malmö in Europa League, aumentando le proprie probabilità di qualificazione e costruendo lo slancio tanto necessario dopo la vittoria per 3-0 ad Anfield pochi giorni prima. Intervenendo dopo la partita, Dyche ha detto: “Stiamo certamente migliorando. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
