le carriere di michele emiliano

Mentre discutiamo accanitamente di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, mi pare stia passando relativamente inosservata la notizia, pubblicata ieri da Repubblica, secondo cui Michele Emiliano, appena uscito dal ruolo di presidente della Puglia e in attesa di tornare in Parlamento con il Pd (nel caso il suo successore Antonio De Caro non lo volesse nominare prima assessore) si appresterebbe a tornare in magistratura. Ma la verità è che non ne è mai uscito, tanto che nel 2019 ha ricevuto dal Csm un ammonimento (la più blanda tra le sanzioni disciplinari) per avere violato la norma che proibisce ai magistrati di iscriversi a un partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

