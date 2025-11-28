Le carriere di Michele Emiliano
Mentre discutiamo accanitamente di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, mi pare stia passando relativamente inosservata la notizia, pubblicata ieri da Repubblica, secondo cui Michele Emiliano, appena uscito dal ruolo di presidente della Puglia e in attesa di tornare in Parlamento con il Pd (nel caso il suo successore Antonio De Caro non lo volesse nominare prima assessore) si appresterebbe a tornare in magistratura. Ma la verità è che non ne è mai uscito, tanto che nel 2019 ha ricevuto dal Csm un ammonimento (la più blanda tra le sanzioni disciplinari) per avere violato la norma che proibisce ai magistrati di iscriversi a un partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande spot di Michele Emiliano per la separazione delle carriere dei magistrati Vai su X
Il pilota italiano Michele Alboreto e il brasiliano Ayrton Senna avevano un rapporto di amicizia e rispetto, nonostante la competitività in pista. Entrambi hanno avuto carriere significative in Formula 1 e sono scomparsi tragicamente in incidenti legati alle c - facebook.com Vai su Facebook
L’ex presidente di regione riesce a rientrare in magistratura dopo anni di militanza politica, confermando un sistema che proclama divieti solenni ma chiude un occhio quando ... - L’ex presidente di regione riesce a rientrare in magistratura dopo anni di militanza politica, confermando un sistema che proclama divieti solenni ma chiude un occhio quando conta davvero ... Secondo linkiesta.it
Il caso Emiliano e il silenzio dell'Anm - Torna a fare il magistrato chiedendo una promozione per la sua attività politica. Si legge su ilfoglio.it
Michele Emiliano rivuole la toga e lo stipendio (raddoppiato) - E accompagna la richiesta al Consiglio Giudiziario con i suoi atti da politico. Da panorama.it