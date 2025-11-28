Le buone pratiche amministrative convegno all' ex Carcere Borbonico di Avellino

Sabato 29 Novembre 2025 alle ore 16,30 presso la sala blu del carcere borbonico di Avellino si terrà il convegno promosso dall'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" dal titolo "Le buone pratiche amministrative". Ad impreziosire ulteriormente il parterre ci sarà il contributo del sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Riduzione dei rifiuti, riciclo e buone pratiche ambientali al centro del nuovo progetto educativo - facebook.com Vai su Facebook

#staytuned Fai un pieno di buone notizie, buone pratiche e storie gentili seguendo il nostro blog! mobileapp.app/to/qrOnYk6?ref… Vai su X

Buone pratiche per un’inclusione scolastica di qualità: convegno il 29 novembre - La sfida di garantire un'inclusione scolastica di qualità richiede un confronto aperto tra innovazione, sperimentazione e diffusione di buone pratiche. Segnala piacenzasera.it

Le buone pratiche dell’Istituto di Agazzi al convegno nazionale “One Health” - Le buone pratiche dell’Istituto di Agazzi saranno condivise al convegno nazionale “One Health” dedicato alla salute delle persone con disturbi del neurosviluppo. Da teletruria.it

Terremoti: Protezione civile, oggi un convegno su politiche e buone pratiche di prevenzione sismica - L’evoluzione della normativa antisismica, le politiche di prevenzione e le buone pratiche sperimentate nei settori delle infrastrutture, dell’industria e delle professioni a 20 anni dall’Opcm 3. Riporta agensir.it