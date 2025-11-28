Le ATP Finals a Torino sino al 2030 | dove firmare la petizione per non farle soffiare a Milano

"Sostieni Torino per mantenere le Atp Finals!" Inizia così la petizione promossa su Change.org da Mino Giachino che chiede a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e al suo Governo, di schierarsi con la nostrà città "perché il suo rilancio economico è un interesse nazionale"."Capiamo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

All’interno dell’Hotel Lancaster di Torino, in occasione delle ATP Finals, ho portato il tennis fuori dal campo. L’ho fatto reinterpretando il gesto, il ritmo e la tensione di questo sport, attraverso un’opera che ho chiamato “traiettorie”, un’installazione che ne rivoluz - facebook.com Vai su Facebook

Sinner trionfa alle Finals di Torino! Battuto Alcaraz 7-6, 7-5 in una finale intensa all’Inalpi Arena Nel doppio vincono Heliövaara-Patten. Music break di Morandi e Inno di Mameli eseguito da Il Volo spaziotorino.it/scatto/?p=59338 Vai su X

"Le ATP Finals a Torino sino al 2030": dove firmare la petizione per non farle soffiare a Milano - org da Mino Giachino che chiede a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e al suo Governo, di schierarsi ... Come scrive torinotoday.it

Gaudenzi conferma: "ATP Finals in Italia fino al 2030". Nel 2026 ancora a Torino, poi trasloco a Milano - ATP Finals, l'Italia fino al 2030 si è assicurata l'ospitalità del torneo di fine stagione, ma a Torino nel 2026 si disputerà probabilmente l'ultima edizione. Segnala sport.virgilio.it

Atp Finals, il pressing sul governo: «Torino ha stravinto sul campo, l’evento resti in città fino al 2030» - ll ministro per lo Sport Andrea Abodi: «Torino ha dimostrato di essere all’altezza, stiamo bene qui» ... Si legge su torino.corriere.it