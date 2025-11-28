Negli ultimi anni, la popolarità dell’ anime ha registrato un’impennata senza precedenti, con titoli di grande successo che hanno superato ogni aspettativa, affermando il medium come una presenza dominante nella cultura pop globale. Alla luce di questa crescita esponenziale, si analizzano gli aspetti che, in passato, caratterizzavano l’industria dell’animazione giapponese e che oggi sembrano lontani anni luce dalla produzione attuale. qualità dell’animazione in passato: limiti e fascino. caratteristiche delle animazioni storiche. Le serie di vecchio stile si distinguevano per la disegnatura artigianale e l’utilizzo di tecniche manuali, che conferivano un fascino particolare ad ogni inquadratura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le 10 verità dure che ogni ammiratore di anime classici conosce bene