Le 10 trame alternative di Stranger Things che non abbiamo mai visto ma potevano succedere
Stranger Things non è nata così come la conosciamo. La serie che oggi percepiamo come solida e coerente è in realtà il risultato di un percorso creativo pieno di deviazioni, concept iniziali abbandonati, idee radicali scartate all’ultimo momento e piste narrative aperte negli episodi che poi non sono state esplorate. In più occasioni i Duffer Brothers hanno raccontato come alcune scelte fondamentali siano cambiate durante la scrittura, spesso per esigenze di tono o per l’impatto della prima stagione sul pubblico. Le trame alternative di cui parliamo qui non sono ipotesi inventate, ma scenari che hanno una base concreta nella storia produttiva della serie: dichiarazioni ufficiali, concept originali, intenzioni mancate o elementi già presenti negli episodi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trame school al Liceo “Vittorio Imbriani” Mercoledì 26 novembre, nell’Auditorium del Liceo “Vittorio Imbriani”, si è svolta la cerimonia di presentazione del progetto “Trame school – Periferie e marginalità nel cinema dell’Italia contemporanea 2025/2026”, iniz - facebook.com Vai su Facebook