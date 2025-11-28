Lazio Sarri | I più forti che ho allenato? Cristiano Ronaldo alla Juve Higuain e Mertens al Napoli

Lazio, Sarri: “I più forti che ho allenato? Ci sono Higuain, Mertens e Jorginho, Albiol era sottovalutato, Hamsik da Barcellona o Real”. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista a DAZN ed ha elencato i migliori giocatori che ha avuto nella sua carriera. Queste le sue parole: Sarri: i migliori giocatori che ha avuto nella mia carriera?. “Cristiano Ronaldo alla Juventus, Higuain e Mertens a Napoli. Un giocatore che in quel momento era sottovalutato era Albiol. Tra i centrocampisti dico Jorginho e Kante. Mi stavo dimenticando Hamsik, che avrebbe meritato di più in carriera. 🔗 Leggi su Parlami.eu

