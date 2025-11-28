Lazio Luis Alberto | Tornare? Solo se mi chiama Sarri con Lotito niente da fare

“Roma è la mia seconda casa, ma il rapporto con Lotito non mi ha aiutato“. Diceva così Luis Alberto quando si confessò ai microfoni della Gazzetta dello Sport lo scorso anno rivelando i motivi del divorzio con i biancocelesti e della scelta di cambiare aria passando ai qatarioti dell’Al Duhail. Ebbene, a distanza di un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio, Luis Alberto: “Tornare? Solo se mi chiama Sarri, con Lotito niente da fare”

