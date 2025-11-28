Lazio i convocati per il Milan | rientrano Castellanos e Dele-Bashiru

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 22 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di San Siro. Out Rovella, Gigot, Cancellieri e Cataldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

