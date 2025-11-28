Lazio i convocati per il Milan | rientrano Castellanos e Dele-Bashiru
Sono 22 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di San Siro. Out Rovella, Gigot, Cancellieri e Cataldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Milan- #Lazio, i convocati di #Sarri: rientrano #Castellanos e #DeleBashiru Vai su X
Verso Milan-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Castellanos e Dele-Bashiru - facebook.com Vai su Facebook
LAZIO - I convocati di Sarri per il match col Milan, rientrano Castellanos e Dele-Bashiru - Questa la lista completa: Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nu ... Come scrive napolimagazine.com
Milan Lazio, i convocati di Sarri: le scelte del tecnico su Dele Bashiru, Gila e Castellanos. Ecco la lista completa - Non ci sono particolari sorprese Tutto secondo le indiscrezioni della vigilia in casa Lazio ... lazionews24.com scrive
Milan-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Dele-Bashiru e Castellanos - I biancocelesti arrivano a questa sfida dalla vittoria casalinga contro il Lecce, alla ricerca di tre punti importanti ... Scrive fantacalcio.it