L' azienda si trasferisce da Vicenza a Roveredo | lavoratori in sciopero

Pordenonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori della We Do Spaces di Nanto, nel Vicentino, hanno incrociato le braccia per far sentire tutto il loro dissenso nei confronti delle decisioni aziendali di spostare parte della proprietà nella sede di Roveredo in Piano, sede principale dell’azienda.“Riteniamo inaccettabile la posizione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vicenza, dipendente vendeva materiali dell'azienda sanitaria: condannato a un anno e 10 mesi - Dopo oltre dieci anni e venticinque udienze, il processo si chiude con diversi proscioglimenti e una sola condanna. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Azienda Trasferisce Vicenza Roveredo