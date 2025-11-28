Lavori in autostrada | nei prossimi giorni chiuso un ramo di immissione

Napolitoday.it | 28 nov 2025

Nei prossimi giorni, per alcune ore nel corso della notte, il ramo di immissione della A1 Acerra-Afragola resterà chiuso per lavori. Questa la nota diffusa: “Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

