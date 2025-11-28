Lavori a Fuorigrotta cambia il percorso di una frequentatissima linea bus per alcuni giorni
Il Comune di Napoli ha istituito in via Nino Bixio, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Renato Carosone e l'incrocio con via Nicola Romeo, il divieto di transito veicolare, dal 1° al 6 dicembre 2025, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripavimentazione del manto stradale.Anm informa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
