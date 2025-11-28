Lautaro pronto ad un nuovo traguardo storico con l’Inter | lo taglierà nel match col Pisa!

Inter News 24 Ecco di che cosa si tratta: i dettagli. Lautaro Martinez è pronto a scrivere un nuovo, importante capitolo della sua gloriosa storia con la maglia dell’Inter. La prossima sfida di campionato contro il Pisa, in programma all’Arena Garibaldi, non sarà una partita qualunque per il capitano della Beneamata. L’attaccante argentino, approdato a Milano nel lontano 2018 proveniente dal Racing Avellaneda, si appresta infatti a tagliare un traguardo prestigioso: la gara numero 250 in Serie A con la casacca interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

