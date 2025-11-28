Lautaro non può sbagliare contro il Pisa Un dato obbliga il capitano a non deludere nella trasferta toscana
Inter News 24 Lautaro non può più permettersi passi falsi: l’argentino sta alternando ottime prestazioni ad altre deludenti. Cosa non va nel capitano nerazzurro. Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, ha vissuto un avvio di stagione non all’altezza delle aspettative nei match più importanti. A partire dal suo impatto negativo nelle sfide contro le rivali dirette, il numero 10 nerazzurro ha faticato a trascinare la squadra nei momenti decisivi. Nella partita contro l’ Atletico Madrid, è stato sostituito da Francesco Pio Esposito, senza riuscire a lasciare il segno come avrebbe voluto. Non è stato l’unico match in cui Lautaro non ha brillato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Lautaro, sei il Capitano, dovresti essere il simbolo e l'emblema di questa squadra. Dove sei nei big match? Non è possibile sbagliare così tante palle, calciare in modo inqualificabile, scomparire per 70 minuti.
Zielinski, gol e non solo. Calha, altro errore. E Alvarez vince il duello con Lautaro
Lautaro (Inter), doppietta con l'Argentina nella vittoria 6-0 contro Porto Rico - 0, con il capitano dell'Inter che entra nella ripresa e fa doppietta nel giro di 5', raggiungendo Crespo al quarto ...
Inter, Lautaro rientra all'ultimo dall'Argentina: corsa contro il tempo per esserci a Roma - Il capitano nerazzurro, impegnato con l'Argentina tra Venezuela e Porto Rico, tornerà in Italia soltanto ...