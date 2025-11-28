Lautaro non può sbagliare contro il Pisa Un dato obbliga il capitano a non deludere nella trasferta toscana

Inter News 24 Lautaro non può più permettersi passi falsi: l’argentino sta alternando ottime prestazioni ad altre deludenti. Cosa non va nel capitano nerazzurro. Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, ha vissuto un avvio di stagione non all’altezza delle aspettative nei match più importanti. A partire dal suo impatto negativo nelle sfide contro le rivali dirette, il numero 10 nerazzurro ha faticato a trascinare la squadra nei momenti decisivi. Nella partita contro l’ Atletico Madrid, è stato sostituito da Francesco Pio Esposito, senza riuscire a lasciare il segno come avrebbe voluto. Non è stato l’unico match in cui Lautaro non ha brillato. 🔗 Leggi su Internews24.com

