Lautaro non può sbagliare contro il Pisa Un dato obbliga il capitano a non deludere nella trasferta toscana

Lautaro Martínez, capitano dell'Inter, ha vissuto un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative nei match più importanti. A partire dal suo impatto negativo nelle sfide contro le rivali dirette, il numero 10 nerazzurro ha faticato a trascinare la squadra nei momenti decisivi. Nella partita contro l' Atletico Madrid, è stato sostituito da Francesco Pio Esposito, senza riuscire a lasciare il segno come avrebbe voluto. Non è stato l'unico match in cui Lautaro non ha brillato.

© Internews24.com - Lautaro non può sbagliare contro il Pisa. Un dato obbliga il capitano a non deludere nella trasferta toscana

