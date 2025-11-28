Lautaro luci e ombre | perché l’Inter aspetta ancora il suo vero trascinatore

La stagione dell’Inter sembrava lanciata dopo il ko di Napoli: la squadra aveva reagito con quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, mostrando solidità e continuità. Poi il meccanismo si è inceppato. Le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid hanno rimesso in discussione alcune certezze, pur arrivando al termine di prestazioni tutt’altro che negative. Il filo conduttore è sempre lo stesso: l’Inter costruisce, domina tratti lunghi delle partite, ma raccoglie meno di quanto semina. E, nei momenti che definiscono una stagione, manca il colpo dei suoi uomini simbolo. È qui che emerge il tema più delicato: Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lautaro, luci e ombre: perché l’Inter aspetta ancora il suo vero trascinatore

