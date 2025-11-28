Lautaro Inter nessun caso dopo l’Atletico | resta la fiducia di Chivu e rispetto al passato…

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Negli ultimi giorni, Lautaro Martinez ha vissuto una sequenza di sostituzioni che ha suscitato non poche riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori secondo La Gazzetta dello Sport. Prima, nel derby contro il Milan, è stato sostituito dopo 66 minuti, e subito dopo, nella trasferta di Madrid contro l’ Atletico, è uscito dal campo dopo 72 minuti. Due cambi decisivi, che arrivano in momenti chiave della partita. Ma la questione si fa più interessante se consideriamo l’intero panorama stagionale: Lautaro ha infatti subito 12 sostituzioni in 15 gare, un dato che appare oggettivamente anomalo rispetto alla sua centralità nell’ Inter degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

