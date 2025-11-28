Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Il gesto è stato evidente a tutti: contro l’ Atletico Madrid, al momento della sostituzione, Lautaro Martinez ha scosso la testa e ha consegnato la fascia all’arbitro, segnale chiaro di disappunto. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la scena si è chiusa lì. Nessuno strappo, nessun caso, nessuna tensione aperta tra il capitano nerazzurro e Cristian Chivu. Anzi, al momento dell’uscita dal campo, l’attaccante argentino ha salutato il tecnico come sempre, a conferma di una relazione solida e priva di frizioni interne. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, esclusi strascichi con Chivu: cosa è successo dopo il cambio