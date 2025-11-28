Lautaro Inter esclusi strascichi con Chivu | cosa è successo dopo il cambio

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Il gesto è stato evidente a tutti: contro l’ Atletico Madrid, al momento della sostituzione, Lautaro Martinez ha scosso la testa e ha consegnato la fascia all’arbitro, segnale chiaro di disappunto. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la scena si è chiusa lì. Nessuno strappo, nessun caso, nessuna tensione aperta tra il capitano nerazzurro e Cristian Chivu. Anzi, al momento dell’uscita dal campo, l’attaccante argentino ha salutato il tecnico come sempre, a conferma di una relazione solida e priva di frizioni interne. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter esclusi strascichi con chivu cosa 232 successo dopo il cambio

© Internews24.com - Lautaro Inter, esclusi strascichi con Chivu: cosa è successo dopo il cambio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lautaro inter esclusi strascichiCorsport sicuro: “Lautaro-Chivu, non ci saranno strascichi! Cos’è successo al momento del cambio” - Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio. Secondo msn.com

Inter-Torino risultato 5-0: doppio Thuram, Lautaro, Bonny e Bastoni, i nerazzurri spaventano già tutti - Anzi, le risposte: alle vittorie in discesa di Napoli e Juve, ma anche alle critiche impietose per una ... Si legge su corriere.it

Dal nostro inviato Roberto Maida - Mai, nemmeno nel mese in cui è diventato campione del mondo in Qatar. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Esclusi Strascichi