Lautaro e Calhanoglu sono irriconoscibili hanno bisogno di tempo o devono riposare? L’analisi dei due big nerazzurri
Inter News 24 Lautaro e Calhanoglu continuano a trovarsi tra i peggiori in campo nei big match dell’Inter: l’analisi del momento difficile che stanno vivendo. La sconfitta contro l’Atletico Madrid, la quinta in stagione per l’Inter, ha suscitato molte riflessioni, specialmente riguardo alla gestione del tecnico Cristian Chivu. Nonostante le giustificazioni legate alla sfortuna, i pali e le traverse che hanno ostacolato i nerazzurri, il quotidiano Il Giornale sottolinea che ridurre la situazione alla mera sfortuna sarebbe un errore. La sconfitta in Europa, la prima contro una squadra di livello internazionale, ha messo in luce le difficoltà che la squadra dovrà affrontare nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
