Laurent dottorato in Fisica a 15 anni | Studio perché non voglio che i bambini perdano i nonni
Laurent Simons, 15 anni, ha appena concluso il suo dottorato in Fisica quantistica all'Università di Anversa. Il suo sogno è studiare l'immortalità per prolungare la vita umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
