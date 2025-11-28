L’attivismo riformista anima si fa per dire il campo largo e chiude Avs in un recinto identitario
Dai e dai, vuoi vedere che il mitico campo largo si riequilibra al centro? I numeri delle Regionali non sono al riguardo chiarissimi, ma si nota da una parte questo buon esordio di Casa riformista e dall’altra una piccola perdita di slancio di Alleanza verdi e sinistra: le estreme, chiamiamole in questo modo, tendono a equivalersi. Roba minuta, si dirà, quasi da entomologi: e in buona sostanza è così. Anche se può essere una pista per indovinare una tendenza che – e questo sarebbe più importante – potrebbe accompagnarsi a una evoluzione di Elly Schlein, adesso che si è messa a correre all’inseguimento della rivale Giorgia Meloni per un match seppure fuori casa, nella notte di Atreju a Castel Sant’Angelo, dove Tosca si lanciò nel vuoto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
