L’associazione Flavio Gagliardini regala 3 defibrillatori a Civitavecchia

Civitavecchia, 28 novembre 2025 – Questa mattina l’Amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Flavio Gagliardini Onlus, che ha donato tre defibrillatori alla città di Civitavecchia. Si tratta di un gesto di grande valore civico, capace di tradurre la memoria di Flavio in un impegno concreto a favore della collettività. Due dispositivi sono già stati collocati: uno in via Cialdi e uno nei pressi di Palazzo del Pincio, mentre il terzo sarà installato in zona Cattedrale, con l’obiettivo di coprire aree centrali e fortemente frequentate della città. Il sindaco Marco Piendibene ha espresso la gratitudine dell’Amministrazione sottolineando che “ questa donazione rappresenta un atto di autentica generosità che rafforza la sicurezza dei nostri spazi pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it