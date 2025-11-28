L’Arsenal non vuole fare una dichiarazione al Chelsea basta prendere i tre punti

2025-11-28 17:13:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mikel Arteta ha respinto l’idea di rivendicare una “vittoria eccezionale” domenica in casa del Chelsea e ha sottolineato che i giocatori dell’Arsenal sono abituati a partite ad alto rischio. I Gunners visiteranno lo Stamford Bridge in uno scontro tra le squadre che occupano i primi due posti della Premier League nel fine settimana. L’Arsenal ha trascorso una settimana fantastica, battendo domenica scorsa gli Spurs, rivali del derby del nord di Londra, per 4-1, prima di una sconfitta ancora più impressionante per 3-1 contro il Bayern Monaco a metà settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’Arsenal non vuole fare una dichiarazione al Chelsea, basta prendere i tre punti

