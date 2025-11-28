L’arma segreta dei Romani fu il dolce potere del vino

Liberoquotidiano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vino dall’Antica Roma a oggi. Un testimone di gusto, cultura e potere. Accorgimento geniale grazie al quale gli antichi romani hanno addirittura tenuto insieme e protetto l’Impero, secondo Henos Palmisano, medico, specialista in patologia clinica ed ematologia con una passione che unisce bon vivre e Storia. «Sono convinto che una giusta posologia del vino faccia bene all’individuo. Il classico bicchiere a pranzo e cena, mai a digiuno, fa bene alla digestione. Come pure è inconfutabile che il vino produca endorfine, quindi fa bene all’umore!» Un approccio alla vita e al pensiero, questo, che spesso trova il punto di contatto in un calice di vino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l8217arma segreta dei romani fu il dolce potere del vino

© Liberoquotidiano.it - L’arma segreta dei Romani fu il dolce potere del vino

Altre letture consigliate

Tre accampamenti romani svelati da Google Earth: «Missione segreta dell'imperatore Traiano» - Non solo strade, palazzi e panorami aerei, ma anche autentiche scoperte archeologiche, come le murature- ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217arma Segreta Romani Fu