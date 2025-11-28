L’Aquila raid punitivo nella notte ad Avezzano | preso e denunciato uno degli aggressori

(Adnkronos) – La Polizia di Stato di L’Aquila, nella notte del 26 novembre, ha denunciato un cittadino extracomunitario irregolare, responsabile, insieme ad altri due soggetti, di un raid punitivo nei confronti di un connazionale per motivi ancora da chiarire. Nello specifico, gli operatori della squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, su indicazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

