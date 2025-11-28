L’appartamento sold out recensione | il disagio del subaffitto in Italia tra integrazione e contemporaneità

Tre coppie sono costrette a stare sotto lo stesso tetto nella periferia romana per via di una truffa. Uno spaccato di realtà tra commedia e dramma, coraggioso ma un po' troppo soap. L'appartamento sold out fa più arrabbiare che ridere. Forse perché contiene una denuncia sociale di fondo terribilmente attuale: racconta uno spaccato così vicino alla realtà, da sembrare "neorealista". La nuova serie original RaiPlay - dal 28 novembre interamente disponibile - conferma il trend della piattaforma gratuita del servizio pubblico: proporre qualcosa di diverso in un formato (mezz'ora) molto più accessibile e immediato per un pubblico più giovane e più smart. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’appartamento sold out, recensione: il disagio del (sub)affitto in Italia, tra integrazione e contemporaneità