L' anziano morto durante il ricovero in ospedale Asp dovrà risarcire oltre 1 milione ai familiari

L'Asp dovrà risarcire oltre un milione di euro ai parenti dell'anziano morto nel 2015 dopo un breve ricovero all'ospedale “Barone Romeo” di Patti. Questa la sentenza emessa lo scorso 25 novembre il giudice Paolo Petrolo della seconda sezione civile del tribunale di Messina. Tutto nasce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

