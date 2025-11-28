L’Antica Pizzeria Da Michele primato mondiale tra le catene artigianali

L ’ Antica Pizzeria Da Michele conquista il primo posto della classifica 50 Top Pizza – World Artisan Pizza Chains 2025, svelata a Londra, nell’ambito della kermesse European Pizza Show. Un riconoscimento internazionale che celebra il percorso di crescita del brand e la sua capacit à di portare l ’ autentica pizza a ruota di carro, con più di 150 anni di storia, in tutto il mondo, mantenendo intatta la qualit à che da oltre un secolo contraddistingue la storica sede di Forcella. La giuria di 50 Top Pizza, composta da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha premiato L’Antica Pizzeria Da Michele ritenendola meritevole per la qualità costante della propria pizza e per la visione imprenditoriale del brand stesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it