L’Antica Pizzeria Da Michele primato mondiale tra le catene artigianali

Ildenaro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’ Antica Pizzeria Da Michele conquista il  primo posto  della classifica  50 Top Pizza  – World Artisan Pizza Chains 2025,  svelata a Londra, nell’ambito della  kermesse  European Pizza Show. Un riconoscimento internazionale che celebra il percorso di crescita del brand e la sua capacit à  di portare l ’ autentica pizza a ruota di carro, con più di 150 anni di storia, in tutto il mondo, mantenendo intatta la qualit à  che da oltre un secolo contraddistingue la storica sede di Forcella. La giuria di 50 Top Pizza, composta da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha premiato L’Antica Pizzeria Da Michele ritenendola meritevole per la qualità costante della propria pizza e per la visione imprenditoriale del  brand  stesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

