L’amore non fa male | la Misericordia accende i riflettori sulla violenza di genere
Si rinnova anche quest’anno “L’amore non fa male, la violenza non è amore”, l’evento promosso dalla Misericordia di Monteforte Irpino e patrocinato da Cesvolab, Irpinia Sannio Ets, dedicato al contrasto della violenza sulle donne. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
