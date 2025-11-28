L’amore è protagonista nel thriller del Ringraziamento dei Packers contro i Lions

2025-11-28 01:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Green Bay ha respinto una carica in ritardo di Detroit all’inizio della partita. Jordan Love ha realizzato una delle sue uscite più forti con la maglia dei Green Bay, lanciando quattro touchdown e portando i Packers alla vittoria per 31-24 sui Detroit Lions. Due di questi punteggi sono arrivati??durante le giocate del quarto down durante un primo tempo clinico che ha dato il tono alla serata di apertura del Ringraziamento. Il risultato porta Green Bay all’8-3-1 per la stagione e dà loro una piazza pulita su Detroit, che potrebbe avere un peso in una gara serrata dell’NFC North. 🔗 Leggi su Justcalcio.com