L’amore è cieco Italia con Benedetta Parodi e Fabio Caressa | ecco quando esce su Netflix

Tutto pronto per il debutto de “ L’amore è cieco ” (Italia), il nuovo programma – esperimento sociale presentato da Benedetta Parodi e Fabio Caressa su Netflix Italia. Scopriamo la data di uscita e tutte le anticipazioni. L’amore è cieco Italia, quando esce su Netflix?. “ L’amore è cieco: Italia ” sta per arrivare con la prima edizione anche in Italia. Dopo il grandissimo successo del format originale “Love Is Blind”, lanciato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020, L’amore è cieco arriva con la prima edizione italiana, prodotta da Banijay Italia, da lunedì 1 dicembre 2025 su Netflix. Il format, dopo aver conquistato il pubblico di Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina, Francia, arriva anche in Italia con la prima stagione affidata alla conduzione di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

