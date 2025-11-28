L' altare profanato dai ladri | rubato il pianale in marmo

Dell’altare resta solo il basamento. Il pianale in marmo non c’è più: trafugato da ignoti che hanno profanato il luogo di culto. La scoperta è avvenuta domenica 23 novembre, quando un Alpino si è recato alla cappella situata sul Monte Tesio a Gavardo e si è trovato davanti all’amara sorpresa. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

