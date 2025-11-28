L' altare profanato dai ladri | rubato il pianale in marmo

Bresciatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dell’altare resta solo il basamento. Il pianale in marmo non c’è più: trafugato da ignoti che hanno profanato il luogo di culto. La scoperta è avvenuta domenica 23 novembre, quando un Alpino si è recato alla cappella situata sul Monte Tesio a Gavardo e si è trovato davanti all’amara sorpresa. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

altare profanato ladri rubatoL'altare profanato dai ladri: rubato il pianale in marmo - Il pianale in marmo non c’è più: trafugato da ignoti che hanno profanato il luogo di culto. Segnala bresciatoday.it

Ladri nella chiesa dei Francescani rubano un quadro. La denuncia del frate: «Non è la prima volta» - "Sant'Antonio pensaci tu" è scritto sotto al quadro del Santo che il padre guardiano del convento dei Frati Minori di Cittadella, Lorenzo Zanfavero, ha collocato in sostituzione di quello ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Altare Profanato Ladri Rubato